Giornata storta per Castan: intervento killer su Friedrich e rosso

Leandro Castan è stato espulso in Vasco da Gama-Bahia: colpa di una scarpata sul volto del portiere Douglas Friedrich, 'ricucito' a fine gara.

A cinque giornate dal termine del Brasileirao, il Vasco da Gama è in piena lotta per non retrocedere: l'ultimo match giocato contro il Bahia aveva un forte sapore di crocevia, ma lo 0-0 finale non ha emesso sentenze né in un senso e né nell'altro.

Match senza reti ma con un espulso: trattasi di Leandro Castan, vecchia conoscenza del calcio italiano per un passato alla Roma, tornato in patria nel 2018 per sposare la causa del club di Rio de Janeiro.

Il difensore centrale ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un intervento oltre i limiti all'indirizzo del portiere avversario Douglas Friedrich, il quale si è visto colpire il volto con i tacchetti della scarpa sinistra.

L'estremo difensore del Bahia è stato 'ricucito' per bene con cinque punti di sutura, come testimoniato dalla foto diventata virale subito dopo il triplice fischio dell'arbitro.

Assenza pesante dunque per il Vasco da Gama nel prossimo incontro sul campo del Flamengo: appena due i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, incubo da scongiurare negli ultimi 450 minuti.