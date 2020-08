Castagne verso il Leicester: 25 milioni all'Atalanta

Timothy Castagne sta per lasciare l'Atalanta: operazione in chiusura col Leicester che verserà 25 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

L' sta per cedere uno dei suoi esterni, uno dei punti di forza di una rosa con pochi punti deboli: manca ormai poco per l'addio di Timothy Castagne dopo tre stagioni.

Come riferito da 'Sky Sport', il belga è vicino al trasferimento in Premier League al : le 'Foxes' sono pronte a mettere sul piatto 25 milioni di euro, cifra a cui la 'Dea' non riuscirà a dire di no.

Per Castagne l'occasione di giocare nel campionato più avvincente del mondo, per l'Atalanta l'ennesima plusvalenza in vista, frutto di un lavoro certosino di valorizzazione del parco giocatori che sta regalando risultati straordinari sia in che in Europa.

Altre squadre

Due i goal realizzati da Castagne nell'annata appena conclusa, di cui uno in sul campo dello Donetsk nell'ultimo match della fase a gironi che ha regalato l'accesso agli ottavi.