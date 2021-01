Cassano boccia Pellé per l'Inter: "Non scherziamo, è una pippa”

La sessione di calciomercato è appena iniziata e sono in molti a chiedersi come si muoveranno le squadre più forti del campionato. Tra quelle che potrebbero rafforzarsi c’è l’, che sembra alla ricerca di una punta che vada a completare il reparto offensivo a disposizione di Conte.

Antonio Cassano, nel consueto appuntamento su 'Bobo TV', format presente sul canale Twitch di Christian Vieri, ha ricordato l’importanza di Lukaku per la compagine meneghina.

Tra i nomi accostati ai nerazzurri c’è anche quello di Graziano Pellè. Secondo Cassano però, l’ex punta della Nazionale non è un giocatore da Inter.

“Pellé? Stiamo parlando di giocatori seri e mi dite Pellè? Ma non lo prendono nemmeno in considerazione. Non scherziamo, è una pippa. L’Inter vuole un giocatore che per quattro o cinque mesi deve dare un grande aiuto e gli attaccanti giusti possono essere Giroud o Caicedo. Uno pronto che può dare una mano a vincere lo Scudetto. Non Pellé”.

El Pibe de Bari si è anche soffermato sulla e in particolare su Paulo Dybala, un giocatore che ha avuto un inizio di stagione complicato.

“Un giocatore che ha 20 anni, 25 o 30, per essere considerato un campione o un fuoriclasse deve fare degli anni ad alti livelli. Deve fare la differenza ogni domenica con grandi giocate. Nessuno degli allenatori che ha avuto Dybala l’ha reputato indispensabile e quindi mi chiedo se è un campione o un grande giocatore. Per me è un grande giocatore, ma non è né un campione né un fuoriclasse e non sposta gli equilibri. Fa 20 goal a campionato? Bene. Ne fa 40? Bene, ma per me non sarà mai un campione. Ha dei colpi come li aveva Di Natale o come li ha Insigne o tanti altri giocatori forti. Tevez aveva la 10 della come lui, ma era di un altro livello. Ho l’impressione che quando gli viene messa un po’ di pressione lui si ca** addosso. Poi vado a leggere che vuole 8 o 10 milioni, ma non scherziamo”.