Cassano azzera il Milan: "Forse non batterebbe l'Inter nemmeno contro 7 Primavera"

'Fantantonio' è sicuro che l'Inter andrà in finale di Champions: "E' troppo superiore, differenza abissale col Milan".

Il giorno della resa dei conti è finalmente arrivato: stasera sapremo chi, tra Inter e Milan, volerà a Istanbul il 10 giugno per coronare un sogno chiamato Champions League, fatto impronosticabile a inizio stagione.

Nerazzurri forti dello 0-2 ottenuto all'andata con una certa superiorità tecnica, aspetto che sposta inevitabilmente i pronostici per la qualificazione dalla parte di Lautaro e compagni: anche Antonio Cassano è convinto che a staccare il pass per la Turchia saranno i vicecampioni d'Italia in carica.

Intervenuto come al solito nel corso della 'Bobo TV' in onda su Twitch, 'Fantantonio' si è lasciato andare ad una previsione abbastanza netta sull'Euroderby di ritorno in programma stasera.

"Per far vincere il Milan, l'Inter dovrebbe giocare in 7 e dovrebbero essere tutti giocatori della Primavera: anche in quel caso i rossoneri rischierebbero di non farcela. Con o senza Leão sono troppo inferiori, si appoggiano a un giocatore che non è Messi o Cristiano Ronaldo e trascina la squadra. L'Inter dovrebbe fare una catastrofe e giocare in 7: credo che, per quanto successo all'andata con due goal di differenza, la rimonta sia quasi impossibile".

Milan avvilito anche dal pesante k.o. di La Spezia che rischia di compromettere la corsa per un posto nella prossima Champions.

"La partita di La Spezia ci dice quanto sta male il Milan, per me non esistono possibilità. Tra le due squadre c'è una differenza abissale: due goal di vantaggio, lo stato di forma attuale, i giocatori recuperati tra cui Lukaku, ci sono tutte le condizioni per rendere impossibile la rimonta del Milan".