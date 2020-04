Cassano: "Lautaro, è stato un piacere... l'Inter prenda Cavani e Lacazette"

Antonio Cassano lo conosciamo tutti: è uno che ama dire ciò che pensa, senza peli sulla lingua. Ora non gioca più e aspira a lavorare come direttore sportivo, nelle vesti del quale si è già 'immerso'.

Durante una diretta Instagram con Pierluigi Pardo, 'Fantantonio' ha espresso il suo parere sulla situazione relativa a Lautaro, cercato dal che potrebbe ricoprire d'oro l' .

"Lautaro è fortissimo ma lo venderei: l'hai preso a 20 milioni, lo vendi a più di 100. O magari ne prendi 70-80 più il cartellino di Arthur. Poi punterei su Cavani che è in scadenza e per Conte sarebbe perfetto. Inoltre ci saranno anche i soldi della cessione di Icardi e con quelli andrei dall' per prendere Lacazette. Lautaro diventerà ancora più forte, ma gli direi 'è stato un piacere'".

Grande attestato di stima per Ronaldo il brasiliano, con cui ebbe modo di condividere lo spogliatoio del .

"Dico sempre le cose come stanno e questo mi fa finire sui giornali, come quando l'altro giorno ho detto che di Ronaldo ce n'è uno ed è 'Il Fenomeno'. Per poco non vinceva uno Scudetto con l'Inter, in quella squadra giocava insieme ad alcuni brocchi. Era fuori dal mondo: nel 2001 è stato fermo e si è ripreso alla grande vincendo il Mondiale con 8 goal".