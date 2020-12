Il retroscena di Cassano: "L'Inter aveva preso Rafael Leao"

Antonio Cassano svela l'aneddoto di mercato su Leao e l'Inter, poi non concretizzatosi: "Prima che andasse al Milan, Ausilio lo aveva già preso".

Rafael Leao stava per essere un giocatore dell' . A svelarlo è Antonio Cassano, che in una diretta 'Twitch' con l'amico ed ex compagno Christian Vieri ha raccontato l'aneddoto sul portoghese del .

Leao, stando alle parole di FantAntonio, era praticamente nerazzurro: un affare che però non è mai diventato realtà.

"Mi piace tanto, prima che il Milan lo acquistasse me lo segnalò Ausilio. Mi disse 'vai a vederlo', l'Inter lo aveva già preso".

Il giovane attaccante, che col è entrato nella storia della realizzando il goal più veloce di sempre, intriga un Cassano però perplesso sulla collocazione tattica ideale dell'ex .