Cassano non ha dubbi sull'Inter: "Da fine agosto dico che vincerà lo scudetto"

Antonio Cassano esalta Conte: "Ti porta 15-20 punti, è un fuoriclasse". Su Sarri: "Non scordiamoci che in estate non voleva Dybala e Higuain".

L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell' è stato uno dei maggiori colpi di scena del 2019. A sei mesi di distanza la scelta dei nerazzurri si è rivelata azzeccata, con il primo posto in campionato insieme alla .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Uno dei più grandi fan di Conte è Antonio Cassano che ha parlato davanti alle telecamere di 'Sky Sport', investendo i nerazzurri come i favoriti per la vittoria dello scudetto. Il merito della scalata dell'Inter nelle gerarchie di 'FantAntonio' è proprio legato all'arrivo di Conte in panchina e alla coppia di attaccanti formata da Lukaku e Lautaro.

"Io lo dico già da fine agosto: l’Inter vincerà lo scudetto, perché ha un allenatore che è un fuoriclasse allo stato puro che ti porta 15-20 punti. Me l’aspettavo lì davanti, perché Conte ti mette il fuoco dentro. E’ un allenatore che si sposa benissimo con l’idea dell’Inter. Lukaku? Devo essere sincero, non pensavo iniziasse così bene. Anche Lautaro è molto forte, ne sentiremo parlare per 10-15 anni. Vanno dati i meriti ad Ausilio per averlo preso".

L'analisi di Cassano non si è soffermata, però, al club nerazzurro ma ha preso ad ampio raggio tutta la . Per prima cosa l'ex fantasista di e ha voluto complimentarsi con Gattuso e, poi, si è detto sicuro sulla rinascita del grazie a Maldini e Boban.

"Il deve stare tra le prime tre. Gattuso mi ha stupito, quando ha iniziato non pensavo diventasse così bravo. Ha grande personalità e grandi idee. Dicevano che al Milan aveva fallito invece aveva fatto una stagione straordinaria con dei giocatori normali. Milan? Io ho molta fiducia in Maldini e Boban, bisogna dargli pazienza. Ora hanno preso Ibra, si parla di Todibo, io penso che in 2-3 anni il Milan possa tornare ai vertici".

Pugno duro di Cassano, invece, per quanto riguarda la Juventus di Sarri. Per 'FantAntonio' l'allenatore dei bianconeri non è un fuoriclasse come Conte e la modifica al dna della Juventus sul bel gioco non riuscirà. Infine, Cassano lascia un consiglio a tutti i dirigenti sportivi.