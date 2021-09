Cassano critica Immobile: "Non sa giocare a calcio, sente la paura"

L'ex attaccante della Nazionale ha commentato in maniera decisa le ultime prestazioni di Immobile con la maglia Azzurra.

Nonostante i tanti goal in carriera, non si placa il dibattito su Ciro Immobile, reduce da prestazioni ottime con la Lazio, ma non all'altezza delle aspettative con la maglia della Nazionale italiana.

Le ultime partite dell'Italia e le parole del commissario tecnico Roberto Mancini (che vuole una squadra più cattiva) confermano che, a volte, l'attaccante biancoceleste pecca in incisività nei pressi dell'area avversaria, pur siglando reti su reti in gare tra club.

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Bobo TV, Antonio Cassano, senza troppi giri di parole, ha spiegato il suo punto di vista sullo stesso Immobile.

"Immobile non sa giocare a calcio, continuo a dirlo. Non sa giocare a calcio, non gioca con la squadra. Quando tu dai palla a Giroud, lui te la tiene, sa giocare… Immobile fa fatica, avverte proprio la paura, sbaglia anche i passaggi a un metro, è un tipo di giocatore con una sola idea: attacca la profondità".

Chiaramente si tratta di giocatori molto diversi, e questo è bene precisarlo: secondo l'ex Azzurro, il commissario tecnico potrebbe pensare a soluzioni diverse in avanti.

"Nell’idea di Mancini in attacco ci sarebbe un giocatore che si sa posizionare bene, secondo me ci sta pensando. Ok la stima, ma poi si arriva a un certo punto che è dentro o fuori".

I giocatori a disposizione, però, non sono del tutto adatti al gioco a cui fa riferimento Cassano, come ammette quest'ultimo alla Bobo TV.