La giornata di Cassandro: laurea la mattina, la sera in campo col Cittadella

Ci si può laureare e giocare una partita di Serie B nella stessa giornata? Evidentemente sì, per informazioni chiedere a Tommaso Cassandro.

Nella mattinata di ieri, il terzino classe 2000 ha discusso la tesi di laurea ed è stato proclamato Dottore in Scienze Motorie: soltanto qualche ora dopo, alle 18.30, ha giocato tutti i 90 minuti della sfida contro la Reggina col suo Cittadella, terminata sul risultato di 0-0.

La stessa società veneta si è congratulata col suo giocatore, pubblicando una foto che lo ritrae fiero assieme alla tesi e con in testa la proverbiale corona d'alloro, senza dimenticare la divisa da gioco e gli spalti del 'Tombolato' sullo sfondo.

🎓⚽️ Si può laurearsi al mattino e giocare in Serie BKT la sera?? 🤝 Chiedere a Tommaso #Cassandro, da oggi Dottore in Scienze motorie!

Complimenti Tommy!👏🏻👏🏻👏🏻#SerieBKT #ForzaCitta pic.twitter.com/HEIVHlTciy — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) March 15, 2022

Una bella soddisfazione per Cassandro, cresciuto nel Bologna con cui non ha però mai esordito in Serie A: chissà che non ci riesca col Cittadella, che da ieri può vantare di avere in rosa un Dottore a tutti gli effetti.