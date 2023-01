Caso plusvalenze, -15 per la Juve: dalle motivazioni al ricorso, le prossime tappe

Dalle motivazioni della decisione della Corte d'Appello al ricorso al Collegio di Garanzia del CONI: cosa succede dopo la penalizzazione di 15 punti.

La Corte d'Appello della FIGC non fa sconti alla Juventus. Nella serata di ieri è stata accolta l'istanza presentata dalla Procura guidata da Giuseppe Chiné, che chiedeva la riapertura del processo sulle plusvalenze.

La sentenza, arrivata ieri sera, ha comminato ai bianconeriuna penalizzazione in campionato ad effetto immediato di 15 punti, facendo scivolare la squadra di Massimiliano Allegri dal secondo al decimo posto.

Una decisione che ha colto di sorpresa lo stesso club bianconero, che ha annunciato la decisione di fare ricorso attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali:

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che la Corte Federale di Appello – Sezioni Unite, visto il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva proposto dalla Procura Federale, ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revocato la pronunzia della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, disposto la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e l’inibizione temporanea per il Direttore Sportivo, Federico Cherubini, di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Con la pronunzia revocata la Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che, a sua volta, aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze. La Società attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva".

Nei prossimi 10 giorni sono attese le motivazioni alla base della decisione della Corte d'Appello della FIGC e che hanno portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica.

La Juventus avrà 30 giorni per ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI, che dovrà valutare la 'legittimità' della sentenza. Sul modello della Cassazione, dovrà dunque verificare eventuali vizi di forma o violazioni dei diritti della difesa che potrebbero portare ad un nuovo pronunciamento della Corte d'Appello federale. Un'interpretazione diversa del reato e il rimodellamento della sanzione.

"L’odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d’Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato - hanno dichiarato i legali della Juventus Bellacosa, Sangiorgio e Apa -. Attendiamo di leggere con attenzione le motivazioni per presentare il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia evidenziamo, fin da ora, che alla sola Juventus e ai suoi dirigenti viene attribuita la violazione di una regola, che la stessa giustizia sportiva aveva ripetutamente riconosciuto non esistere. Riteniamo che si tratti di una palese ingiustizia anche nei confronti di milioni di appassionati, che confidiamo sia presto sanata nel prossimo grado di giudizio".

In caso di vizi di forma o violazioni dei diritti della difesa, il Collegio di Garanzia non potrà in ogni caso modificare la penalizzazione di 15 punti, in eccesso (aumentandola) o in difetto (dimezzandola).

Il probabile ricorso della Juventus, in sostanza, metterebbe l'organo del CONI davanti a due strade: confermare i 15 punti di penalizzazione o revocarli interamente.