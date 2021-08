Caso Eriksen: Kjaer e i medici premiati dall'UEFA per averlo salvato

La UEFA ha confermato che il Premio del Presidente UEFA 2021 verrà consegnato a Simon Kjaer e ai medici che, il 12 giugno a Copenaghen, hanno soccorso e salvato la vita a Christian Eriksen, colto da un malore nel corso dei primi minuti della sfida tra Danimarca e Finlandia.

Il centrocampista dell'Inter, vittima di un arresto cardiaco, è stato soccorso prima dal compagno di nazionale e prontamente dai medici che sono riusciti nel tentativo di rianimarlo sul terreno di gioco.

Il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin ha spiegato le motivazioni di questo riconoscimento dal valore così speciale:

"I veri eroi di EURO 2020. Per me è un grande onore consegnare loro il Premio del Presidente UEFA. Quest'anno, il Premio del Presidente trascende il calcio. Ci fa ricordare, per sempre, che la vita è la cosa più importante e mette tutto nella prospettiva giusta. Voglio fare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre prosegue il suo recupero".