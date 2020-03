Lo strano caso di Agostini: oltre 300 presenze in A e 0 goal

Dal 1994/95, Alessandro Agostini è l'unico giocatore di movimento ad aver giocato almeno 300 partite in Serie A senza trovare la via del goal.

Segnare una rete è il sogno di ogni calciatore, farlo in ancor di più: a volte servono innumerevoli partite prima di riuscire a timbrare il cartellino, in altre invece non bastano nemmeno 337 apparizioni nella massima serie. E' questo il caso di Alessandro Agostini.

Classe 1979, cresciuto nelle giovanili della , nel 1998 Agostini viene mandato in prestito alla Pistoiese con cui realizza l'unico goal della sua carriera, in Coppa . Dopo un'altra parentesi alla Ternana torna alla casa madre nella stagione 2001/02, culminata con la retrocessione e il fallimento della società viola.

In seguito passa all' che lo presta al Siena, prima del trasferimento al nel 2004: in Sardegna Agostini resta ben otto anni ma non riesce nell'intento di segnare la sua prima rete in A nonostante le 266 presenze collezionate con la maglia rossoblu.

Altre squadre

Non gli va meglio al e infine al , dove nel 2015 chiude una carriera priva di acuti a livello personale, una circostanza più unica che rara: secondo i dati raccolti da Opta a partire dalla stagione 1994/95, Agostini è l'unico giocatore di movimento ad aver disputato almeno 300 partite (337 per l'esattezza) senza riuscire a segnare.

Nella classifica generale si trova immediatamente dietro ai portieri che, per motivi noti a tutti, non sono molto affini ai goal (a parte qualche isolato caso) e piuttosto hanno il compito di evitarli.

Quello di non aver mai esultato per una sua rete resta il cruccio più grande della carriera di Agostini che ora si dedica ad altro, essendo il viceallenatore della Primavera del Cagliari guidata da Luigi Lavecchia e che ottimi risultati sta ottenendo in campionato: grazie anche ai consigli di chi il goal non l'ha mai conosciuto.