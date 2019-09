Cascarino esalta Sterling: "Più forte di Neymar, è da Pallone d'Oro"

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e... E chi? Neymar, magari, capace per anni di rimanere sul podio occupato dai due extraterrestri. Secondo Tony Cascarino, però, il brasiliano è stato ormai sopravanzato da un collega di cui si parla poco, nel complesso: Raheem Sterling.

Segui la Ligue 1 in diretta streaming su DAZN

Le dichiarazioni a 'talkSPORT' dell'ex attaccante irlandese di origini inglesi, che nella propria carriera ha vestito anche le maglie di e , sono inequivocabili: Sterling è diventato un top tra i top, sempre più forte anno dopo anno, mentre Neymar - tra un infortunio, un'accusa di stupro e l'infinita telenovela di una cessione sfumata all'ultimo - si è lentamente ma inesorabilmente fermato.

"Chi preferiresti avere in squadra: Neymar o Sterling? Io preferisco Sterling. Lasciamo stare le buffonate con Neymar fuori dal campo, io sto dicendo che ritengo Sterling migliore sul campo. I suoi numeri sono migliori e sta giocando in una squadra più forte. Ho visto Neymar fare cose che nessun altro calciatore può fare, come un 'Harlem Globetrotter'. Ma se vuoi che un giocatore sia brillante e segni regolarmente, questo è Sterling. Nella scorsa stagione Sterling ha segnato più goal e fornito più assist di Neymar partendo da una posizione simile, sulla fascia sinistra, e ha alzato più trofei".