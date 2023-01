La serataccia di Carroll: due gialli in 5' durante Manchester United-Reading

FA Cup da dimenticare per l'ex attaccante del Liverpool, espulso in Manchester United-Reading: due cartellini gialli in rapida successione.

Affrontare il Manchester United, per di più a 'Old Trafford', era già di suo un compito complicato per il Reading, reso ancor più arduo da un episodio che ha definitivamente affossato le speranze della squadra militante in Championship, la seconda divisione inglese. I ragazzi allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Paul Ince, si sono arresi per 3-1 ai 'Red Devils', trascinati da un super Casemiro e dalla sua doppietta che ha aperto le marcature: sul risultato di 2-0, le chance di qualificazione agli ottavi di FA Cup sono del tutto naufragate. Colpa di Andy Carroll, attaccante con un passato al Liverpool e ancora oggi apprezzato tra i tifosi del West Ham, riuscito nell'impresa di farsi ammonire per due volte nel giro di cinque minuti nel secondo tempo. Il primo cartellino giallo è arrivato al 60' per un colpo proibito inferto a Malacia sulla linea del fallo laterale, a due passi dall'assistente; il secondo è stato comminato dall'arbitro dopo un'entrataccia in ritardo su Casemiro, che si era appena liberato del pallone. Carroll ha accettato il duro provvedimento dirigendosi verso gli spogliatoi a testa bassa, consapevole del pasticcio combinato e del danno arrecato alla propria squadra in un appuntamento così importante. Per la cronaca, il Manchester United ha poi trovato il tris con un pregevole colpo di tacco ad opera di Fred, mentre il Reading si è congedato dalla FA Cup col goal dell'onore a firma di Mbengue con un colpo di testa su azione di calcio d'angolo. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

