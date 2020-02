Incredibile Carriço: addio al Siviglia per trasferirsi al Wuhan

Daniel Carriço è vicino a trasferirsi in Cina al Wuhan Zall, club della città in cui è scoppiato l'ormai noto Coronavirus.

La notizia del momento è sicuramente quella del proliferare del morbo che tanta paura sta mettendo al mondo intero: il Coronavirus ha creato emergenza e allo stesso tempo una psicosi generale mista a razzismo nei confronti del popolo cinese.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Il focolaio della malattia si è avuto nella città di Wuhan, proprio dove il difensore Daniel Carriço è destinato a finire. Secondo 'Marca', infatti, il portoghese è molto vicino a firmare con la squadra del luogo, il Wuhan Zall, che gli ha offerto un contratto economicamente vantaggioso.

Altre squadre

Le perplessità e i dubbi riguardano maggiormente la situazione sanitaria, ad oggi critica, che però non sembra intimorire il giocatore del , in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con gli andalusi.

Il calciomercato in si chiuderà a fine mese, ragion per cui c'è ancora un po' di tempo per mettere a punto il trasferimento di Carriço che a quanto pare non ha alcuna paura di rimettersi in gioco in uno dei posti più a rischio a livello mondiale, messo in ginocchio dal Coronavirus.