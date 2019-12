Carrera riparte dall'AEK Atene: è ufficiale

La carriera da allenatore di Massimo Carrera riparte dalla Grecia: è ufficiale il suo approdo all' Atene in sostituzione di Nikolaos Kostenoglou.

L'ex difensore della ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2021, tornando su una panchina a quasi quattordici mesi dall'esonero allo , con cui ha vinto un campionato russo.

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



👉Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC!

👉Massimo Carrera è il nuovo allenatore dell'AEK FC!



✔️Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη!

💛Βenvenuto a casa! #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/k9BfVwUCkz