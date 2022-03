CARRARESE-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Carrarese-Modena

Carrarese-Modena Data: 12 marzo 2022

12 marzo 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport (canale 257 satellite)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 257 satellite) Streaming: Eleven Sports, SkyGo

Capolista del girone B della Serie C, il Modena va in casa della Carrarese per riscattare la sconfitta casalinga dello scorso weekend contro l'Olbia. Un ko sorprendente che ha consentito alla Reggiana, seconda a 5 lunghezze di distanza dai Canarini, di avvicinarsi a -2 riaprendo completamente i discorsi per la vetta.

Di fronte c'è un avversario come la Carrarese, allenata da Totò Di Natale, piuttosto incostante negli ultimi tempi: i toscani hanno vinto le ultime due partite casalinghe e perso invece le ultime due sfide esterne.

Modena e Carrarese si sono già affrontate nella gara d'andata, disputata al Braglia: lo scorso 31 dicembre gli emiliani si sono imposti per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Armellino nel primo tempo e da Paulo Azzi nel finale.

Qui potrete trovare tutte le informazioni sulla sfida di Serie C Carrarese-Modena: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

ORARIO CARRARESE-MODENA

Carrarese-Modena, gara valida per la trentunesima giornata del girone B della Serie C, è in programma allo Stadio dei Marmi di Carrara nel pomeriggio di sabato 12 marzo 2022. Calcio d'inizio spostato dalle 17.30 alle 14.30.

DOVE VEDERE CARRARESE-MODENA IN TV

Carrarese-Modena sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C: il match sarà visibile su una smart tv compatibile con l'app, oppure su un normale televisore, in questo caso grazie a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è quella di vedere Carrarese-Modena su Sky Sport, che trasmetterà la partita sul canale numero 257 del satellite.

CARRARESE-MODENA IN DIRETTA STREAMING

Carrarese-Modena si potrà vedere anche in diretta streaming, tramite Eleven Sports (scaricando l'app su pc, smartphone o tablet o accedendo al sito della piattaforma) oppure SkyGo. In entrambi i casi il match sarà visibile dagli abbonati alle rispettive piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE-MODENA

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Figoli, Berardocco, Tunjov; Bramante; Petrelli, Energe.

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Minesso; Ogunseye.