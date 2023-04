Carnevali sogna Chiellini al Sassuolo: "Non ho perso le speranze"

L'ad del Sassuolo ribadisce il proprio sogno: portare Giorgio Chiellini in Emilia. "Magari dopo gli USA avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi".

"Vorrei Chiellini. Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correi volentieri anche il rischio di farmi portare via da lui pure la scrivania...".

Il 15 luglio del 2020, Giovanni Carnevali parlava così in un'intervista a 'Tuttosport'. Senza fronzoli, senza nascondere a nessuno il proprio sogno: portare Giorgio Chiellini al Sassuolo, consentendo al centrale livornese di chiudere la carriera in un ambiente lontano dalle pressioni juventine.

Quasi tre anni più tardi, il sogno dell'amministratore delegato neroverde non si è mai concretizzato. Anche perché Chiellini la Juve l'ha lasciata, sì, ma per intraprendere un percorso completamente diverso: Los Angeles, gli Stati Uniti, la MLS.

Però sì sa: i sogni sono duri a morire. E se sei uno determinato - e bravo nel tuo lavoro, naturalmente - come Carnevali, lo sono ancora di più. E così, ecco che la fiammella arde ancora sotto la cenere di un matrimonio apparentemente impossibile, come confessato dallo stesso dirigente in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Per Chiellini non ho perso le speranze, magari dopo gli USA avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi…".

Visto che i sogni son desideri, e i desideri si cerca sempre di trasformarli in realtà, il Sassuolo potrebbe dunque andare alla carica per convincere il quasi trentanovenne Chiellini (compirà gli anni ad agosto) a concedersi un ultimo giro di giostra in Serie A. Emulando in parte l'amico ed ex compagno di mille battaglie Gigi Buffon, che da un paio di stagioni gioca in B con la maglia del Parma.

Il contratto di Chiellini, per la cronaca, andrà in scadenza al termine dell'attuale stagione di MLS, ovvero a fine 2023. Senza alcuna intenzione di interromperlo prematuramente. Un possibile matrimonio col Sassuolo potrebbe dunque essere celebrato solo durante il prossimo mercato invernale, alla soglia dei 40 anni. Ma Carnevali il proprio sogno non vuole proprio lasciarlo morire.