Carnevali alla Juventus? "Tutti abbiamo ambizione, ma penso al Sassuolo"

Giovanni Carnevali e la Juventus. Una pista diventata calda nelle ultime ore, che l'attuale amministratore delegato del Sassuolo però raffredda.

Il dirigente neroverde, in occasione del roadshow "Innovation Days" del 'Sole 24 Ore' e di Confindustria, ha fatto chiarezza sui rumors che lo riguardano.

"E’ chiaro che la Juventus è un grande club, per cui tutti abbiamo l’ambizione, vogliamo fare sempre di più. Io ho un legame particolare con la famiglia Squinzi, sono 8 anni che sono con loro, prima con i genitori adesso ci sono i figli, per cui credo che tutto deve essere valutato molto bene perché dopo aver lavorato con persone come la famiglia Squinzi tu ti devi fare mille domande e probabilmente non avrai mai la risposta, per cui è molto difficile pensare ad altre società in questo momento".