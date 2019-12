Carlo Ancelotti verso Londra: lo attende un'incontro con l'Everton

Carlo Ancelotti, a pochi giorni dall'esonero dal Napoli, vola a Londra ad incontrare l'Everton: sullo sfondo resta l'interesse dell'Arsenal.

L'avventura di Carlo Ancelotti come allenatore del è giunta all'epilogo martedì sera, dopo la vittoria per 4-0 dei partenopei contro il . Meno di 72 ore dopo l'esonero, per Ancelotti è già il momento di pensare ad una nuova panchina.

Come rivelato dal 'Sun', infatti in queste ore l'allenatore emiliano sarebbe in volo verso Londra dove ad attenderlo ci sarebbe una delegazione dell' . La seconda squadra di sta cercando l'erede di Marco Silva sulla panchina dei 'Toffees' ed il profilo di un allenatore della caratura di Ancelotti rimasto senza squadra non è passato inosservato.

Sul suolo britannico, però, l' non è l'unica squadra ad essere interessata ad Ancelotti. Sull'ormai ex allenatore del Napoli, sempre secondo il 'Sun', ci sarebbe anche l' che starebbe valutando Ancelotti come possibile sostituto di Emery. Sulla panchina dei 'Gunners', attualmente, siede Fredrik Ljunberg ma l'esperienza di un tecnico che ha già allenato grandi club come , , e darebbe maggiori sicurezze alla dirigenza dell'Arsenal.

Proprio l'esperienza sulla panchina del Chelsea ha fatto nascere in Ancelotti l'amore per Londra e per la Premier League, campionato che il tecnico emiliano sarebbe molto felice di riabbracciare. L' vuole Ancelotti e Ancelotti vuole l'Inghilterra, ora resta da capire quale club ci sarà nel suo destino.