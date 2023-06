Carles Perez torna alla Roma: il Celta Vigo non esercita il riscatto

Il club spagnolo ha deciso di non riscattare l'esterno offensivo di proprietà della Roma. A breve il rientro nella capitale: su di lui c'è il Getafe.

Un giocatore in più da sistemare. Il general manager della Roma Tiago Pinto dovrà trovare una sistemazione anche a Carles Perez per alleggerire la rosa e raggiungere la soglia di plusvalenze necessarie entro il 30 giugno.

Il Celta Vigo ha infatti comunicato che non eserciterà il riscatto dell'esterno offensivo spagnolo, il quale dunque tornerà nella capitale.

Una decisione non presa molto bene dai tifosi del Celta, che sotto al post sul profilo Twitter ufficiale del club hanno espresso il loro malcontento.

Ceduto la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, Carles Perez è stato autore di una stagione positiva a Vigo: 38 presenze e 6 goal stagionali tra Liga e Coppa del Re.

Non è bastato però evidentemente per convincere il club spagnolo a investire su di lui e confermarlo anche per la prossima stagione.

Il futuro di Carles Perez però potrebbe proseguire in Spagna: su di lui si segnala l'interesse del Getafe, che già la scorsa stagione ha rilevato dalla Roma in prestito Gonzalo Villar.