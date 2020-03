Caressa esalta Ilicic: "Fosse al Barcellona si parlerebbe di Pallone d'Oro"

Fabio Caressa stregato da Josip Ilicic dopo la super prestazione contro il Valencia: "Ha preso per mano l'Atalanta, 14 goal in due mesi e mezzo...".

Quattro goal in un ottavo di finale e un capitolo di storia unico scritto con la maglia dell', che per la prima volta raggiunge i quarti di Champions grazie all'ennesima super prestazione di Josip Ilicic, che riceve tutti gli elogi di Fabio Caressa al termine dei novanta minuti.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il noto giornalista mette l'attaccante nerazzurro nell'olimpo dei più grandi giocatori in questo momento:

"Ilicic ha preso per mano l’Atalanta e ha fatto vedere una forza straordinaria. Lo sapete che se giocasse al Barça, per lui si parlerebbe già di Pallone d’Oro? Ha segnato già 14 gol in due mesi e mezzo neanche di 2020…".

Le partite offerte da Ilicic in questa edizione della hanno sicuramente alzato il livello del giocatore classe '88, che a 32 anni sta vivendo la migliore stagione della sua carriera in un anno del tutto magico per la Dea.