Cardozo bomber di razza: segna 4 goal in un tempo a 39 anni

Oscar Cardozo continua a segnare nonostante i 39 anni d'età: col Libertad ha siglato un poker nel 5-0 rifilato al Cerro Porteño.

Ci sono giocatori per i quali il tempo pare fermarsi, senza sortire alcun effetto sul loro rendimento: Oscar Cardozo è uno di quelli, nonostante il prossimo 20 maggio saranno 40 le candeline su cui soffiare.

Icona del Benfica, dove ha militato dal 2007 al 2014, dal 2017 è tornato in patria, in Paraguay, per giocare col Libertad: come sempre goal a grappoli, a fare le fortune della società bianconera.

Nella notte ha letteralmente dato spettacolo prendendosi la scena nel netto 5-0 inflitto al Cerro Porteño nel campionato di Apertura: addirittura un poker per Cardozo, ma la particolarità è che queste quattro reti sono arrivate tutte nel corso del primo tempo.

L'ultima con un rigore potentissimo che ha lasciato di sasso il portiere avversario, al termine del maxi recupero concesso dall'arbitro. Cardozo è poi rimasto in campo fino al 69', minuto della sostituzione con un'altra leggenda locale come Roque Santa Cruz.

Per Cardozo, bomber da quasi 400 goal in carriera tra club e nazionale paraguaiana, l'ennesima soddisfazione personale e la conferma che il fiuto dell'attaccante rapace, a dispetto del fisico, resterà sempre intatto.