L'aneddoto di Caputo: "A 'Campioni' venni scartato dal Cervia"

Francesco Caputo scartato dal Cervia. Accadde in occasione del reality 'Campioni, il Sogno', un episodio che oggi - a vedere la carriera dell'attaccante della Sampdoria - non può non strappare un sorriso.

Caputo svela il curioso aneddoto in un'intervista concessa a 'Cronache di Spogliatoio'.

"In quel periodo c'era 'Campioni': a mia insaputa, un mio amico chiama la redazione. Dopo un po' gli dicono di presentarci a Cava de' Tirreni per uno stage".

Le cose, per Caputo, però non vanno bene.

L'articolo prosegue qui sotto

"C'erano 150-200 ragazzi, tutti che provavano, ostacoli, palleggi, tiri in porta: un circo. C'era Ciccio Graziani in campo che urlava a tutti, c'era anche Magrini".

"Faccio il percorso previsto, lo slalom, poi una volta finito vado in uno stand per le interviste. Dopo 2-3 domande mi dicono 'se verrai selezionato ti avviseremo': ciao, arrivederci!".

Provino non superato, ma Caputo si è saputo ampiamente rifare.