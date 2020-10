Capello vota Inter: "La squadra da battere, la Juve è un cantiere"

Fabio Capello disegna la sua griglia del campionato: “La lotta Scudetto sarà tra Inter e Juve. Poi ci sono Atalanta, Napoli, Roma e Milan”.

Quello che ha da poco preso il via è un campionato che sulla carta potrebbe essere più combattuto rispetto a quello degli scorsi anni. La si è presentata ai blocchi di partenza del torneo forte dei nove Scudetti vinti consecutivamente, ma ci sono diverse altre squadre che sono riuscite a rafforzarsi nel corso dell’estate.

Tra queste c’è l’ che ha dato l’impressione di essere completa in ogni reparto ed anzi, Fabio Capello, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha ammesso di vedere proprio nei nerazzurri i favoriti nella corsa che porta al titolo.

“C’è una squadra da battere, l’Inter. Non è riuscita a vendere i giocatori in esubero e così si trova una formazione doppia. Significa che sarà costantemente competitiva. La ha saltato il test più significativo, quello con il . Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna vedere se e in quanto tempo diventerà la Juve di Pirlo. La lotta tra lo scudetto è tra queste due. Con il pericolo , che l’esperienza internazionale ha reso consapevole della propria forza e che grazie a Gasperini esprime un calcio di valore internazionale. Il Napoli può essere pericoloso a sua volta. Dopo queste quattro metto e ”.

L’ex tecnico di Roma e Juventus non vede la in corsa per il titolo.

“Mi pare abbia rallentato dopo il lockdown”.

La Juventus si è assicurata due tra i migliori giovani del campionato: Kulusevski e Chiesa.