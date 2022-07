Caos al Torino, lite furibonda tra Juric e Vagnati: "Devi avere rispetto"

L'allenatore e il direttore sportivo dei granata si sono scontrati, anche fisicamente, dopo un'accesa discussione nel ritiro austriaco del club.

Manca meno di un mese all'inizio del campionato di Serie A, ma non tutte le squadre sono pronte, anche dal punto di vista ambientale, ad affrontare la nuova stagione: tra queste c'è anche il Torino.

Impegnata nel ritiro austriaco di Waidring, la formazione allenata da Ivan Juric continua la preparazione disputando diverse amichevoli: nella giornata di oggi è arrivato, ad esempio, il successo contro l'Apollon Limassol firmato da Sanabria nel finale di match.

C'è un però e riguarda tutto ciò che è avvenuto lontano dal campo e che è stato ripreso dalle telecamere di alcuni presenti al ritiro.

Fuori dalla struttura che ospita i granata l'allenatore croato e il direttore sportivo Davide Vagnati hanno dato vita a un'accesa discussione, culminata con uno scontro fisico.

"Non mi alzi la voce, hai capito fenomeno? Devi avere rispetto", ha urlato il dirigente del Torino. "Io ti difendo sempre", ha proseguito, mentre Juric ha ribattuto con frasi offensive.

Il tutto, come detto, ripreso in un video che ci ha messo poco a circolare sui social e ad aprire il dibattito relativo al momento dei granata.

Ancora da chiarire, ovviamente, le cause della discussione, impossibili da dedurre dal semplice audio del filmato, ma non il clima perfetto per iniziare al meglio la stagione.

Il Torino sarà impegnato in amichevole contro il Nizza il 30 luglio: il campionato dei granata comincerà il 13 agosto contro il Monza, con una questione ambientale che lo stesso Vagnati, intervenuto a "Sky Sport", ha provato a chiarire.

"C'è stata una discussione come avete visto, non è una cosa bella da vedere, ma quando due persone ci tengono particolarmente nel fare una cosa in un certo modo succedono queste cose. Il mister vuole i giocatori il prima possibile, noi siamo facendo il possibile perché comunque è un mercato difficile: al termine di questa lite ci siamo abbracciati. Siamo due persone vere che si dicono le cose come stanno e anche grazie a queste liti si può ripartire: abbiamo un grande allenatore e cerchiamo di fare le cose che devono essere fatte, perché devono arrivare giocatori". Quando ci sono delle discussioni si dicono cose che non si pensano. Nessuna conseguenza? No, la conseguenza è positiva perché abbiamo voglia di far bene. Il mister ha le sue preoccupazioni comprensibili, le capiamo e cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile".