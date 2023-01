Caos in Ghana-Uruguay: multe e squalifiche per quattro calciatori

Le sanzioni della FIFA dopo le durissime proteste di alcuni membri della Celeste in seguito all'eliminazione dai Mondiali contro il Ghana.

L'eliminazione al primo turno e la grande frustrazione, oltre alla rabbia per alcune decisioni arbitrali decisamente contestate.

Questo è lo stato d'animo con il quale l'Uruguay ha reagito all'estromissione dai Mondiali in Qatar 2022 ai gironi, dopo la vittoria senza valore ottenuta all'ultimo turno.

La Celeste di Diego Alonso è stata eliminata per la differenza reti, che ha premiato la Corea del Sud. Serviva almeno un 3-0 contro il Ghana, eliminato insieme ai sudamericani dal girone che li vedeva impegnati anche contro il Portogallo.

Alla fine della sfida contro la nazionale africana però, è scattata la protesta veemente dei calciatori dell'Uruguay per due presunti rigori non assegnati dall'arbitro Siebert, letteralmente accerchiato dagli uruguaiani.

Per questo motivo la FIFA ha comminato diverse sanzioni a quattro calciatori sudamericani. Si tratta di José Maria Gimenez, Fernando Muslera, Edinson Cavani e Diego Godin, sanzionati dalla Commissione disciplinare.

Muslera e Gimenez sono stati squalificati per ben quattro partite ciascuno e obbligati a pagare una multa.

Un solo turno di squalifica, con annessa multa, invece per Cavani e Godin. Colpita anche la Federazione dell'Uruguay, che non potrà aprire le curve della prossima partita della nazionale giocata in casa e dovrà pagare 55mila dollari di multa.