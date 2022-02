Sky Sport - Caos al Brescia, una clausola blocca l'esonero di Pippo Inzaghi

Sono ore di attesa a Brescia dove Diego Lopez dovrebbe sostituire Filippo Inzaghi, esonerato dal presidente Cellino nonostante l'ottima posizione in classifica. Un esonero che però, secondo quanto ricostruito da 'Sky Sport', potrebbe clamorosamente saltare.

Nessun ripensamento da parte del presidente Cellino, bensì il problema sarebbe rappresentato da una clausola presente sul contratto secondo cui il Brescia non può sollevare Inzaghi dall'incarico nel caso in cui la squadra si trovi tra il primo e l'ottavo posto in classifica, ovvero in zona playoff.

A questo punto i legali del tecnico si sono messi al lavoro per bloccare l'esonero e ottenere il reintegro del proprio assistito, mentre Cellino ha momentaneamente bloccato il ritorno di Diego Lopez che avrebbe dovuto prendere il posto di Pippo Inzaghi. Mentre lo stesso Lopez adesso nutrirebbe dei dubbi nell'accettare l'incarico.