Caos a Napoli, il Tottenham ci prova: Ancelotti nel mirino

Gli Spurs non sono più convinti di Pochettino e stanno pensando seriamente al tecnico del Napoli, in difficoltà nelle ultime settimane.

Caos assoluto in casa nelle ultime settimane e grossi dubbi sul futuro. Silenzio stampa, attacco ad Elmas per averlo interrotto, tifosi in rivolta contro gli autori dell'ammutinamento, Carlo Ancelotti giudicato da molti come colpevole, da altri come possibile salvatore. Intanto però, il tecnico azzurro, è nel mirino del .

Secondo il Daily Mail, infatti, Ancelotti sarebbe nel lotto dei nomi per il post Pochettino, che sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura a Londra in virtù di un pessimo inizio di stagione in campionato e di un ottavo di Champions non ancora raggiunto, anche a causa di un bruttissimo k.o contro il .

L'unica motivazione che spinge il Tottenham ad aver dato una seconda e una terza possibilità a Pochettino sembra essere quella economica, visto che la separazione con il tecnico argentino porterebbe ad una grossa spesa, se unita all'arrivo di un altro allenatore.

Dall'altra parte anche Ancelotti non sembra per nulla sicuro di terminare la stagione con il Napoli. Sì, in Champions le cose stanno andando abbastanza bene, visto il secondo posto dietro al , ma in una situazione tale di classifica, a distanza siderale dal primo posto, non si vedeva dal primo anno di Serie A post rinascita.

Per questo motivo De Laurentiis si starebbe guardando intorno, spingendo proprio il Tottenham ad essere fiducioso su Ancelotti, nonostante nel mirino degli Spurs ci siano anche due speranze della panchina come Eddie Howe e Julian Nagelsmann.

Sembra un'idea praticamente impossibile quella di vedere Ancelotti e Pochettino scambiarsi la panchina nel breve periodo, visto che in caso di addio al Tottenham le offerte per un big superiore al Napoli non mancano di certo: per l'ex si aprirebbero le porte di , o . Tutte vecchie ammiratrici di un tecnico alla prima deludente annata della sua carriera inglese.