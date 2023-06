L'ex difensore riparte dopo l'avventura al Benevento, finita a febbraio: prende il posto di Pirlo sulla panchina dei turchi del Karagumruk.

Fabio Cannavaro riparte dalla Turchia. L’ex difensore e Pallone d’Oro, capitano e campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, si appresta a sedersi sulla panchina del Karagumruk.

Cannavaro è pronto a prendere il posto di Andrea Pirlo, che ha deciso di lasciare la società turca e accettare la sfida chiamata Sampdoria.

Dopo i contatti nei giorni scorsi, nelle ultime ore Cannavaro e il suo entourage hanno raggiunto l’accordo con i dirigenti del Karagumrk: come riferisce Sky Sport a breve arriverà la firma.

L’ex calciatore vuole ripartire dopo l’esperienza poco positiva al Benevento, in Serie B, culminata con l’addio il 4 febbraio scorso, dopo meno di cinque mesi.

In carriera Cannavaro ha allenato in Cina (Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian e nazionale maggiore) e in Arabia Saudita, l’Al Nassr, prima dell’avventura in Campania durata 17 partite con un bottino di 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. In bacheca il titolo di campione di Cina e la Supercoppa Cinese tra il 2018 e il 2019.

Ora all’orizzonte una nuova esperienza: ci sono il Karagumruk e la Turchia ad attenderlo per un’altra sfida.