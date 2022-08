I candidati degli UEFA Awards: Benzema favorito per il premio di calciatore dell'anno

L'attaccante del Real Madrid è favorito su Courtois e De Bruyne. Ancelotti, Guardiola e Klopp candidati per il premio di miglior allenatore.

Il Real Madrid ha già iniziato la sua stagione facendo ciò che gli riesce meglio, ossia vincere: in bacheca è finita anche la Supercoppa Europea, risultato diretto del trionfo in Champions League datato lo scorso 28 maggio.

Karim Benzema ha timbrato il cartellino in occasione del definitivo 2-0 dei 'Blancos' contro l'Eintracht, ergendosi ulteriormente a colonna di una squadra cinica e spietata quando si tratta di portare a casa trofei continentali.

Proprio il bomber francese fa parte della lista dei tre finalisti che si contenderanno la vittoria dello 'UEFA Men's Player of the Year 2021/22': assieme a lui sono presenti anche il compagno di squadra Thibaut Courtois (nominato 'Player of the Match' dell'ultima finale di Champions League) e Kevin De Bruyne (eletto calciatore della stagione in Premier League).

Tra gli allenatori, invece, il favorito d'obbligo è Carlo Ancelotti, in vantaggio sui colleghi Pep Guardiola e Jürgen Klopp.

Non sono stati ancora svelati i candidati alla vittoria delle altre due categorie: quella di miglior tecnico del calcio femminile e di miglior calciatrice.

Questi gli elenchi:

UEFA Men’s Player of the Year

Karim Benzema

Thibaut Courtois

Kevin De Bruyne

UEFA Women’s Player of the Year (non ancora comunicati)

UEFA Men’s Coach of the Year

Carlo Ancelotti

Pep Guardiola

Jürgen Klopp

UEFA Women’s Coach of the Year (non ancora comunicati)

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia del sorteggio per la fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League che si terrà giovedì 25 agosto a Istanbul.