Canada vs Marocco: tutto ciò che devi sapere sulla FIFA World Cup 2026

Canada-Marocco si giocherà il 4 luglio 2026 alle 13:00 EST (18:00 GMT).

I Canucks ospitano la migliore squadra africana per un posto negli ottavi di finale

Il Canada di Jesse Marsch, alla prima partecipazione agli ottavi, affronta il Marocco, semifinalista nel 2022.

Il percorso delle due squadre

Il Canada, co-padrone di casa, ha raccolto quattro punti nelle prime due gare: 1-1 con la Bosnia-Erzegovina e 6-0 al Qatar, con tripletta di Jonathan David. La vittoria è costata cara: infortunio alla gamba per il centrocampista del Sassuolo Ismael Kone. La sconfitta per 2-1 contro la Svizzera nell’ultima gara del Gruppo B è risultata ininfluente. Negli ottavi Canada ha superato 1-0 il Sudafrica in un match prudente: entrambe le squadre vivevano la prima esperienza nella fase a eliminazione diretta. Il gol nei minuti di recupero di Stephen Eustáquio ha eliminato i sudafricani. La stella del Porto è cresciuta in Portogallo e ha indossato la maglia lusitana Under 21.

Il Marocco ha pareggiato 1-1 con il Brasile, poi ha battuto 1-0 la Scozia e 4-2 Haiti. Niente, però, ha preparato al dramma dei rigori vinti contro l’Olanda negli ottavi. Ismael Saibari, nato a Barcellona, ha segnato tre gol nel girone, abbastanza per convincere il Bayern Monaco a ingaggiarlo.

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Il Canada è ostacolato dagli infortuni

L’allenatore Jesse Marsch, ex Leeds United, ha dovuto fare a meno del terzino del Bayern Monaco Alphonso Davies, reduce da un lungo infortunio. Una ricaduta lo ha tenuto ai box per tutto il torneo, ma ora potrebbe rientrare. Out anche il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, che ha rotto una gamba contro il Qatar.

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L’esperienza del Marocco nelle partite importanti potrebbe rivelarsi fondamentale

I Leoni dell’Atlante sono stati la prima squadra africana in semifinale nel 2022, eliminati dalla Francia poi campione. Nel 2026 la loro qualificazione agli ottavi non sorprende. Hanno eliminato l’Olanda: al 91’ Diop ha pareggiato, poi i supplementari e infine i rigori, una vera montagna russa.

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Probabile formazione del Canada

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Probabile formazione del Marocco

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Statistiche chiave di Canada-Marocco

Il centrocampista canadese Stephen Eustáquio è il primo numero 7 portoghese a segnare in un match ad eliminazione diretta dei Mondiali.

Il Marocco ha superato sei delle ultime otto sfide a eliminazione diretta nei tornei maggiori.

Nei Mondiali ha subìto solo 2 dei 8 rigori calciati.

Achraf Hakimi potrebbe diventare il primo giocatore africano a raggiungere 15 presenze ai Mondiali: ha partecipato a 5 gol nelle ultime 7 gare internazionali (1 gol, 4 assist).

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La rosa di 26 giocatori del Canada

Portieri: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Difensori: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Spalato), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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La rosa di 26 giocatori del Marocco

Portieri: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forze Armate Reali)

Difensori: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Centrocampisti: Samir El Mourabet (Strasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stoccarda), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaccanti: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francoforte), Amine Sbai (Angers)

Ritiri: Nayef Aguerd (Marsiglia), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Il Canada è guidato da Jesse Marsch: al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate e non è stata diffusa una probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno pubblicati a ridosso del calcio d’inizio.

Il Marocco è guidato da Mohamed Ouahbi. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e la formazione non è stata ancora annunciata. Le informazioni verranno aggiornate a ridosso del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Canada ha vinto 2, pareggiato 2 e perso 1 delle ultime 5, segnando 9 gol e subendone 3. L’ultima uscita è il 1-0 al Sudafrica ai Mondiali (28 giugno), con rete decisiva di Eustáquio. In precedenza aveva battuto il Qatar 6-0 e perso 2-1 con la Svizzera. Due pareggi per 1-1, con Bosnia-Erzegovina e Irlanda in amichevole, chiudono il ciclo.

Il Marocco è imbattuto da cinque gare: tre vittorie e due pareggi. L’ultima uscita è il 1-1 con l’Olanda il 30 giugno, vinto ai rigori e valido per il passaggio del turno. In precedenza, nella fase a gironi, ha battuto Haiti 4-2 e la Scozia 1-0, pareggiando 1-1 con il Brasile e 1-1 con la Norvegia in un’amichevole. In queste cinque gare ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

CAN Ultime 2 partite MAR 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Canada 1 - 2 Marocco

Marocco 4 - 0 Canada 1 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due squadre si sono affrontate due volte: il 1° dicembre 2022 il Marocco ha vinto 2-1 nella fase a gironi del Mondiale, mentre l’11 ottobre 2016 aveva superato il Canada 4-0 in amichevole. Il bilancio totale è di 2-0 per il Marocco.

Classifica

Il Canada ha chiuso secondo nel Gruppo B, il Marocco secondo nel Gruppo C.