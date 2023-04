L'incubo del Campodipietra: 235 goal incassati in una sola stagione

In Eccellenza molisana l'ultima classificata ha raccolto il pallone in fondo al sacco per ben 235 volte, segnando appena quattro reti.

Tra i luoghi comuni più diffusi che riguardano il calcio italiano, c'è il fatto che prediliga un gioco difensivista e più attento a non prenderle che a segnare un goal in più dell'avversario. Nel campionato di Eccellenza del Molise c'è però una squadra che questa credenza la sta sconfessando partita dopo partita. Si tratta del Campodipietra, team di un paesino di poco più di 2500 anime in provincia di Campobasso, che di reti fino a questo momento ne ha subite ben 235. Che sarebbe stata una stagione non semplice si è capito dalla prima giornata, con la sconfitta per 3-0 a tavolino arrivata contro la Virtus Gioiese. Un ko comminato per non essersi presentati all'appuntamento il giorno della gara. Ma quando sono scesi in campo, i calciatori del Campodipietra non hanno fatto poi così tanto meglio. Ben 10 le reti subite dal Pietramontecorvino, 12-0 dal Venafro e addirittura 15 dalla capolista Campobasso e dall'Isernia. Va bene che per vincere basta segnare una sola marcatura più dell'avversario. Ma farne più di 235 diventa quantomeno complicato. Soprattutto perché di goal in tutto il campionato, il Campodipietra ne ha segnati appena 4. Scelti da Goal Inter-Benfica: tv, streaming, formazioni

Sorteggio quarti Champions: tabellone e semifinali

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati