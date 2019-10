Campodarsego, firma Pasquato: l'ex Juventus riparte dalla serie D

L'ex promessa della Juventus, Cristian Pasquato, si stava allenando già da mesi con il Campodarsego e ora ne diviene ufficialmente un giocatore.

La carriera di Cristian Pasquato riparte dalla Serie D e più precisamente dal Campodarsego: l'ex promessa della è diventato oggi ufficialmente un nuovo giocatore della squadra con cui si stava allenando da questa estate. Lo annuncia la stessa società con un comunicato stampa.

"ll Campodarsego Calcio è felice di comunicare di aver acquisito negli ultimi giorni, con il completamente nel transfer necessario al tesseramento, le prestazioni sportive dell’attaccante padovano Cristian Pasquato. Originario di Vigonza, una carriera brillante nei massimi campionati professionistici italiani e nelle nazionali giovanili, oltre alle recenti esperienze all’estero con squadre russe e polacche. Pasquato, che ormai dalla scorsa estate si allenava con il gruppo del Campodarsego, da oggi è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore biancorosso".

La stella di Pasquato ha iniziato a brillare nel firmamento del calcio italiano con la vittoria della Supercoppa Primavera del 2008 con la maglia della Juventus, nella quale un suo goal ha aiutato i ragazzi allenati da Chiarenza a battere l' ed alzare il trofeo. Da quel momento si inizia a parlare sempre di più di lui fino all'esordio in con la prima squadra della Juventus, quando è subentrato ad Alessandro Del Piero, a cui veniva accostato per caratteristiche e per le origini comuni.

La carriera di Pasquato non è stata poi brillante come poteva lasciar presagire e l'attacante esterno ha cambiato tante maglie: Modena, , e Pescare sono solo alcune delle squadre che lo hanno visto giocare in e il Legia Varsavia è stata la sua esperienza estera più gratificante. Ora ripartirà dal Campodarsego, una squadra a cui è molto affezionato e che ora proverà a supportare in campo.