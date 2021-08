Un Campione d'Europa al Genoa: Sirigu è ufficialmente rossoblù

Adesso è ufficiale: negli scorsi minuti il Genoa ha comunicato l'acquisto di Salvatore Sirigu, portiere Campione d'Europa con la Nazionale italiana.

Era praticamente fatta, mancava solo l'ufficialità: e questa è arrivata negli scorsi minuti. Il Genoa ha comunicato l'arrivo di Salvatore Sirigu, portiere ex Torino e Campione d'Europa con la Nazionale italiana agli scorsi Europei.

"Salvatore Sirigu, laureatosi questa estate Campione d’Europa con la Nazionale, è un nuovo giocatore del Genoa".

Lo scorso 15 luglio il Torino ha reso nota la risoluzione del contratto con il portiere, ringraziandolo per quanto fatto in maglia granata:

"Il Presidente Urbano Cairo, che ha sempre apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, desidera ringraziare Salvatore per il suo generoso contributo offerto in questi anni trascorsi nel Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".

Sirigu, che meno di un mese fa ha vinto gli Europei con l'Italia, ha salutato il Toro dopo 152 presenze in 4 stagioni: adesso è pronto per una nuova avventura a Genova, con i colori rossoblù cuciti addosso, agli ordini di Davide Ballardini.

Per Sirigu, 35 anni il prossimo gennaio, si tratta del terzo club in carriera in massima serie dopo Palermo, con cui ha esordito in Serie A, e Torino.