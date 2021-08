Cambio di numero per Bernardeschi: lascia il 33 e passa al 20

L'attaccante della Juventus abbandona il numero 33 e nella prossima stagione vestirà la maglia numero 20, già avuto a Euro 2020.

Novità per Federico Bernardeschi in vista della prossima stagione. Il calciatore della Juventus, nell'annata che sta per iniziare, indosserà la maglia numero 20, abbandonando quel 33 che ha accompagnato i suoi primi quattro anni a tine bianconere.

In casa Juve si tratta del terzo "cambio" di maglia in vista della Serie A 2021-2022. In precedenza, erano stati Danilo e Cuadrado a lasciare rispettivamente il 13 e il 16, in favore del 6 e dell'11.

Per quanto riguarda Bernardeschi, a onor del vero, non si tratta della prima volta assoluta con il 20 sulla schiena. Il classe 1994 lo ha già indossato con la maglia dell'Italia durante la campagna trionfale degli Azzurri a Euro 2020, culminata con il successp in finale ai calci di rigore contro l'Inghilterra.

Bernardeschi è stato uno dei marcatori azzurri nella lotteria dagli undici metri, sia contro gli inglesi che contro la Spagna in semifinale. Un numero che ha portato decisamente fortuna e che l'ex Fiorentina ha deciso di rispolverare anche in casacca zebrata.

La speranza sua e dei tifosi della Vecchia Signora è che possa contribuire a nuovi ed importanti successi.