Callejon verso la Spagna: a un passo il trasferimento al Villarreal

Josè Maria Callejon è vicino al ritorno in Liga per vestire la maglia del Villarreal: la trattativa prosegue in maniera positiva.

Terminata la lunga avventura al per Josè Maria Callejon è tempo di una nuova avventura: l'esterno spagnolo sta per tornare in patria, dove vestirà la maglia del , che ha già avviato la trattativa e sta accelerando le operazioni.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'ex numero 7 azzurro sarà il nuovo colpo low cost della formazione spagnola. Callejon firmerà un nuovo contratto e tornerà in a parametro zero: la trattativa tra i vertici societari e l'entourage del calciatore procede in maniera positiva e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Cresciuto nelle giovanili del , Callejon ha vestito la maglia dei Blancos fino al 2013 dopo la parentesi all' : poi l'arrivo in dove ha scritto una pagina importante nella storia del Napoli con ben 349 presenze, 82 reti e 78 assist. Ora il ritorno in patria a 33 anni per una nuova sfida.