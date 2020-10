Callejon alla Fiorentina, è ufficiale: l'ex Napoli ha firmato

Dopo essersi svincolato dal , José Maria Callejon resta in . L'ex Napoli ha firmato con la dove sostituirà Federico Chiesa.

"ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore José Maria Callejon Bueno. Callejon, nato a Motril ( ) l’ 11 febbraio del 1987, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del , Club con in quale ha successivamente disputato 77 partite vincendo una ed una Supercoppa Spagnola. Il nuovo calciatore viola ha vestito, in Italia, la maglia del Napoli collezionando quasi 350 presenze tra , , ed . Con la squadra partenopea ha segnato 82 gol e fornito 78 assist vincendo due Coppe Italia ed una . Callejon ha inoltre indossato la maglia della Nazionale spagnola in 5 occasioni". Altre squadre

Sette anni in azzurro, ora il passaggio in Viola. Verosimilmente, l'esterno spagnolo sarà impiegato nel ruolo che abitualmente ricopriva Federico Chiesa, giocando a tutta fascia sulla corsia destra. Un altro rinforzo d'esperienza per Iachini.