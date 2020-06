Caligiuri lascia lo Schalke 04: ufficiale il trasferimento all'Augsburg

Daniel Caligiuri lascia lo Schalke 04 dopo più di tre anni per vestire la maglia di un altro club tedesco: ufficiale la firma con l'Augsburg.

Una carriera spesa totalmente in , nonostante le chiare origini italiane e la speranza di una chiamata della nazionale azzurra: Daniel Caligiuri cambia nuovamente maglia dopo più di tre anni e firma per l'.

Il laterale destro classe '88 lascia ufficialmente lo 04 dopo ben 130 presenze e approda all'Augsburg. Queste le parole di Jochen Schneider, che conferma l'operazione:

"Vogliamo ringraziare Daniel per aver dato tutto in questi tre anni e mezzo. Ha dato tutto in momenti difficili rappresentando i nostri colori in modo positivo. Auguriamo a Cali il meglio per il suo futuro".

Here we go: Daniel Caligiuri 💪 pic.twitter.com/RtDRMyafrL — FC Augsburg (@FCA_World) June 29, 2020

In passato è stato spesso accostato a squadre italiane come , e , ma Caligiuri ha vestito solo maglie di club tedesci: approda nei palcoscenici più importanti con il , che lo cede poi al , nel 2017 viene acquistato dallo Schalke 04, ora una nuova avventura in una realtà meno blasonata.