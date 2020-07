Calhanoglu via dal Milan? Lui smentisce: "Troppe fake news"

Hakan Calhanoglu oggi è finito al centro di voci di mercato che lo volevano lontano dal Milan, ma lui smentisce tutto su Instagram.

Hakan Calhanoglu è uno dei migliori giocatori del in questa fase della stagione. Con Stefano Pioli ha trovato la sua quadratura e si trova a suo agio nel ruolo di trequartista dietro la punta.

"Oggi troppe fake news sui giornali"

Eppure oggi si è sparsa la voce che il calciatore turco non volesse rinnovare il proprio contratto con il Milan, in scadenza nel 2021. Per un presunto ritorno in , dove il calciatore ha giocato prima di approdare al Diavolo.

Ma il trequartista turco ha voluto affidare ad Instagram le sue emozioni, additando queste notizie come fake news, e quindi false. Il futuro di Calhanoglu comunque è ancora in ballo visto che, qualora decidesse di restare, dovrà rinnovare il proprio contratto con la società rossonera.