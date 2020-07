Calhanoglu ribadisce: "Bundesliga? Voglio restare al Milan"

Hakan Calhanoglu ha scelto il . Il numero 10 turco, intervistato da 'Sky Sport', ha infatti nuovamente smentito le recenti voci che lo volevano vicino al ritorno in .

Una vera e propria scelta di cuore quella di Calhanoglu. Scelta forse aiutata anche dalla conferma di Pioli in panchina.

"Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. Voglio stare qui. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan. Pioli? E' una figura fondamentale, non solo per me. Ci chiede cosa pensiamo quando facciamo le analisi in video, ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, col suo staff, tutti insieme. Anche noi adesso siamo una squadra".