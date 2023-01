Caleta-Car deriso dopo l'espulsione: Murphy lo sbeffeggia

Il difensore del Southampton è stato espulso nella semifinale d'andata di Carabao Cup: il giocatore del Newcastle l'ha deriso salutandolo con la mano.

Un singolare episodio ha scandito il finale di partita del match di Carabao Cup tra Southampton e Newcastle, gara d'andata delle semifinali.

Sul risultato di 1-0 in favore dei Magpies - avanti grazie alla rete di Joelinton - i Saints sono stati costretti a fare i conti con l'espulsione di Caleta-Car.

Il difensore croato, infatti, ha rimediato due cartellini gialli che l'hanno spinto verso la doccia anticipata: il primo al 28' del primo tempo, il secondo a quattro minuti dal novantesimo.

Al momento dell'uscita dal campo, il classe 1996 è stato letteralmente sbeffeggiato da Jacob Murphy: Caleta-Car, diretto verso gli spogliatoi, è passato di fianco al centrocampista ospite che l'ha deriso salutandolo in modo sarcastico con la mano.

Caleta-Car, dal canto suo, ha incassato lo sfottò senza reagire - nonostante lo sguardo di sfida dell'avversario - e avviandosi verso gli spogliatoi.

Il match è poi ripreso e terminato sul risultato di 1-0 in favore della squadra di Marsch che partirà con un leggero vantaggio in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 31 gennaio.