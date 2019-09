Calciomercato, Wesley al Verona: c'è la 'regia' della Juventus

Wesley, terzino brasiliano noto come 'Gasolina', è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. La Juventus lo aveva preso, ma non tesserato.

Wesley David de Oliveira Andrade, conosciuto soltanto come Wesley o addirittura solo con il soprannome di 'Gasolina', è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas . La Lega di annuncia che il contratto del brasiliano è stato depositato oggi in sede.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

Il terzino brasiliano, soprannominato 'Gasolina' in per la sua incredibile velocità, era stato preso dalla qualche mese fa, essendo svincolato dopo l'avventura al Flamengo.

Il giocatore però non è stato poi tesserato e adesso lo prende il Verona, sempre a parametro zero e sempre sotto la regia della Juventus. La Vecchia Signora spera che Ivan Juric lo possa fare giocare nel nostro campionato, per testarlo su un banco di prova di un certo livello.

L’esterno classe 2000 in Brasile è considerato come uno dei migliori giocatori della sua generazione, anche se nell'ultimo anno non ha giocato, uscendo un po' dai radar internazionali.