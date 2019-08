Calciomercato, Werner rinnova con il Lipsia: contratto fino al 2023

Il blinda il proprio gioiello e allontana le voci di mercato: il bomber Timo Werner ha infatti prolungato il proprio contratto con il club tedesco fino al 2023. Dopo gli ultimi contatti è arrivata la firma che lo lega per altri quattro anni in .

Dopo le ultime stagioni Werner era finito nelle liste degli acquisti di diversi club europei: tra questi anche e avevano effettuato sondaggi per il classe '96, capace di segnare ben 19 goal in 37 giornate nell'ultima annata.

💥 Timo Werner has extended his contract until 2023! 💥



🔴⚪ #DieRotenBullen #Werner2023 pic.twitter.com/wEHC4K2qgl