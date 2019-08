Calciomercato, Welbeck ha una nuova squadra: ufficiale l'approdo al Watford

Svincolatosi dall'Arsenal lo scorso giugno, Welbeck giocherà ancora in Premier ma con il Watford.

L'addio all' era già arrivato, ora anche gli ultimi dubbi sono stati spazzati via. Dopo lo svincolo dello scorso 30 giugno, nessun ritorno ai Gunners: ad un giorno dalla chiusura del calciomercato inglese, Danny Welbeck ha trovato una nuova squadra. Ottimo colpo per il , che acquista l'attaccante inglese e rafforza il reparto offensivo.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Welbeck arriva dunque a costo zero e porta in casa Watford la sua esperienza maturata tra ed Arsenal. Classe 1990, l'attaccante inglese era reduce da un quinquennio con i Gunners, in cui ha conquistato tre trofei. In carriera anche sette con i Red Devils, di cui due Premier.

Doveva essere il futuro dell' e delle grandi squadre di Premier, ma Welbeck non è riuscito ad essere un finalizzatore eccellente, di fatto senza mai riuscire a raggiungere la doppia cifra in campionato. Appena 65 i goal in carriera, dovuti sopratutto a infortuni, turnover e qualche prestazione sottotono di troppo.

Welbeck ha comunque giocato spesso anche come esterno d'attacco e non solo come prima punta e la sua duttilità ha convinto il Watford a puntare su di lui dopo qualche stagione senza brillare. Si era parlato anche di un possibile approdo in , ma alla fine è stato il Watford a spuntarla.