Calciomercato, Verona e Udinese ci provano per l'ex granata Ljajic

Adem Ljajic può tornare in Serie A dopo un anno e mezzo: avrebbe già detto all'allenatore del Besiktas di voler rientrare in Italia.

, , e . Sono le quattro tappe italiane di Adem Ljajic. Un elenco a cui potrebbe aggiungersi una quinta, se è vero che l'attaccante serbo potrebbe tornare in già durante la finestra invernale di calciomercato.

Secondo il portale turco 'Fanatik', sono in particolare due le formazioni che ci stanno provando per Ljajic, attualmente in forza al : il e l' . L'ex granata, dunque, proseguirebbe la propria carriera italiana nel Triveneto.

Di più: Ljajic avrebbe già fatto sapere al proprio allenatore, Abdullah Avci, di avere intenzione di tornare a giocare in . E dunque di lasciare quel Besiktas che, dopo una prima stagione, l'ha riscattato negli scorsi mesi dal Torino in cambio di 6 milioni e mezzo di euro.

In questa stagione Ljajic è sceso in campo in 16 occasioni, quasi sempre da titolare, nella Süper Lig turca. E ha messo a segno appena una rete a fine agosto. Il Besiktas è attualmente quinto con 30 punti, 7 in meno rispetto alla capolista Sivasspor.