Calciomercato Verona, Stepinski arriva dal Chievo: è ufficiale

Alla fine il Verona è riuscito a convincere il Chievo e ad assicurarsi Stepinski in prestito: il polacco è il grande rinforzo per l'attacco di Juric.

Da una sponda all'altra di . Mariusz Stepinski cambia maglia ma non città. Protagonista di una lunghissima trattativa di mercato, l'attaccante polacco passa infatti dal Verona all'Hellas Verona in prestito.

Ritorno in dunque per il classe 1995 che la scorsa stagione era stato uno dei protagonisti del Chievo con 6 goal e 2 assist in 37 gare.

Numeri che Stepinski proverà ora a eguagliare, se non a migliorare, con la maglia dell'Hellas di Ivan Juric, squadra che più di tutte lo ha voluto in questa sessione di mercato.

A pochi minuti dal 'gong', il Verona trova così la punta che tanto aveva cercato in questi ultimi giorni.