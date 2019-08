Calciomercato Verona, Lazovic per la fascia: è ufficiale

Il Verona comunica l'acquisto di Darko Lazovic: l'esterno arriva a parametro zero dopo l'esperienza con la maglia del Genoa.

Conquistata la dopo un lungo percorso a ostacoli, il ha intenzione di rimanerci a lungo: gli scaligeri continuano la loro campagna di rafforzamento, che da oggi include anche Darko Lazovic.

L'esterno serbo è stato annunciato come nuovo acquisto a parametro zero, essendo rimasto svincolato in seguito alle quattro stagioni passate in Liguria con il , dove ha saputo mettersi in evidenza.

"L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Darko Lazovic. Il centrocampista, classe 1990, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022".

Contratto di tre anni per colui che andrà a sistemarsi sulla fascia destra nel 3-5-2 impostato dal tecnico Ivan Juric: Lazovic è reduce da un'annata positiva a livello personale, con tre reti e quattro assist collezionati in trentatre presenze di campionato.