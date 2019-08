Calciomercato Verona, preso Adjapong: affare da 8 milioni potenziali

Il Verona mette a segno il colpo Adjapong: il terzino dell'Under 21 lascia i neroverdi dopo 6 anni. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Reduce dall'Europeo Under 21 disputato con l' , e conclusosi in maniera amarissima per gli azzurrini, Claud Adjapong sta per cambiare squadra: nella prossima stagione l'esterno italiano di origini ghanesi giocherà nel .

Il club scaligero e il hanno chiuso un'operazione in piedi da parecchi giorni, accordandosi per un prestito con diritto di riscatto. Un affare, come rivela la 'Gazzetta dello Sport', da 8 milioni potenziali: quelli che gli emiliani potrebbero ricevere tra un anno. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Adjapong si appresta così a cambiare squadra per la prima volta nella propria carriera: il Sassuolo lo ha portato giovanissimo nelle proprie giovanili, facendolo esordire in prima squadra nel 2016.

Il Verona sta invece per rinforzare la propria rosa con un elemento che conosce bene la . E che, a meno di sorprese, si approprierà immediatamente di una maglia da titolare sugli esterni (a destra o a sinistra) della difesa di Juric.