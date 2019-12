Calciomercato, ufficiale Donati al Lecce: ha firmato fino al 30 giugno

Il Lecce ha messo sotto contratto Giulio Donati, terzino cresciuto nell'Inter e attualmente svincolato. Firma fino al 30 giugno con opzione.

Ritorno in per Giulio Donati che, dopo la fine della sua avventura col la scorsa estate, ha trovato una nuova squadra. Il terzino, cresciuto nelle giovanili dell' , giocherà per sei mesi col .

Ad annunciarlo è stato lo stesso club salentino tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito.

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Donati, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020, con opzione per un altro anno".

Quello di Donati peraltro è un ritorno in tutti i sensi dato che il terzino aveva già vestito la maglia del Lecce nella stagione 2010/11, quando raccolse 16 presenze tra Serie A e Coppa .

Donati si era poi trasferito in nell'estate del 2013: prima al , dove è rimasto due anni e mezzo, quindi al Mainz. Ora però a quasi trent'anni ecco il rientro in Italia.